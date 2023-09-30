Зиньковский рассказал, как может выиграть конкуренцию у Бонгонда

Атакующий полузащитник Антон Зиньковский, выступающий за московский «Спартак», поделился мыслями о конкуренции с новичком команды Тео Бонгонда.

«Чтобы выиграть конкуренцию у Бонгонда, нужно забивать мячи и голевые отдавать. Нужно выходить на поле на то время, какое есть, и показывать себя. Раз я здесь, то к этой борьбе я готов», - передает слова Зиньковского «Чемпионат».

Напомним, что Бонгонда перешел в «народную команду» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний бельгиец провел девять поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.