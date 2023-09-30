«Зенит» забил «Оренбургу» уже на второй минуте

Не успели футболисты «Оренбурга» и «Зенита» толком войти в игру, далеко не все коснулись мяча, а на табло уже горят цифры 0 и 1. Данил Круговой с левого фланга обострил игру, сыграв на Густаво Мантуана, который принял мяч и метров с 13 вложил его в ближний угол ворот «Оренбурга». Отметим неважную игру линии обороны хозяев поля.

«Зенит» повёл 1:0 и в онлайн-таблице выходит на чистое второе место с отставанием в одно очко от «Краснодара». «Оренбург» остается 13-м. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.