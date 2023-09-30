Божович: «Ни один российский клуб не смог бы выйти из группы еврокубков»

Черногорский специалист Миодраг Божович, известный по работе в московских «Локомотиве» и «Динамо», считает, что ни один из российских клубов не вышел бы в плей-офф еврокубков в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что сейчас ни один российский клуб не смог бы выйти из группы еврокубков. Почему? Уровень чемпионата упал», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. Санкции против России были введены из-за политической ситуации в мире.

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