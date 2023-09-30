Деограсия: «Задача Башича, Капленко и Лукаса - контролировать мяч»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- В центральной зоне Башич, Капленко, Лукас. Что они будут делать, какая их задача?

- Их задача - контролировать мяч, поэтому мы, когда будет возможность, будем атаковать и постараемся забить гол.

- Я знаю, что «Оренбург» тренируется ежедневно в 11 дня. Насколько важно для вас сегодня начало матча в 14:00 по местному времени? Имеет ли это вообще какое-то значение?

- Мы тренировались на протяжении всего этого времени в 11 часов, мы не меняли наше время. Я в это не очень верю. Для нас главное - хорошо проделанная работа. Мы работали, поэтому посмотрим. Потому что в противном случае нужно было бы менять время тренировки в зависимости от времени, когда мы играем, мы так не делали.