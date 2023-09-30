Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деограсия: «Задача Башича, Капленко и Лукаса - контролировать мяч»

30 Сентября 2023 • 11:53 Комментировать
Оренбург
3:1
Зенит
1 5.20 X 4.30 2 1.65
1-й тайм

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- В центральной зоне Башич, Капленко, Лукас. Что они будут делать, какая их задача?

- Их задача - контролировать мяч, поэтому мы, когда будет возможность, будем атаковать и постараемся забить гол.

- Я знаю, что «Оренбург» тренируется ежедневно в 11 дня. Насколько важно для вас сегодня начало матча в 14:00 по местному времени? Имеет ли это вообще какое-то значение?

- Мы тренировались на протяжении всего этого времени в 11 часов, мы не меняли наше время. Я в это не очень верю. Для нас  главное - хорошо проделанная работа. Мы работали, поэтому посмотрим. Потому что в противном случае нужно было бы менять время тренировки в зависимости от времени, когда мы играем, мы так не делали.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
40 мин
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
3
1
7.00 4.40 1.51
Видео
30.09.23 в 14:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1.85 3.80 4.40
Видео
30.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
3.50 3.60 2.15
Видео
30.09.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1.52 4.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
12:33 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» уже ведёт в матче с «Зенитом»
12:33 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Сочи»: Бубнов предсказал победителя матча
12:32 · Россия. Премьер-лига
Быстрые голы в матче «Оренбург» - «Зенит» - видео видео
12:26 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Не хотела бы видеть воссоединение Миранчуков в «Локомотиве»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Рубину» нужны несколько побед, чтобы почувствовать себя клубом РПЛ»
12:21 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» потерял Фернандеса из-за травмы
12:13 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» быстро сравнял счёт в матче с «Зенитом»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Ловчев дал прогноз на матч «Рубин» – «Краснодар»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал, как может выиграть конкуренцию у Бонгонда
12:08 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» забил «Оренбургу» уже на второй минуте
12:02 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Ни один российский клуб не смог бы выйти из группы еврокубков»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Задача Башича, Капленко и Лукаса - контролировать мяч»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил отсутствие Кержакова, Караваева, Кассьерры и Мостового
11:43 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
11:21 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» прокомментировал слухи, что его хотят дисквалифицировать за угрозы в адрес судей
Все новости
Рекомендуем