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Семак объяснил отсутствие Кержакова, Караваева, Кассьерры и Мостового

30 Сентября 2023 • 11:48 Комментировать
Оренбург
3:1
Зенит
1 5.20 X 4.30 2 1.65
1-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Впору желать доброго тура в этом время суток. Как вам назначенное на полдень о петербуржскому времени начало матча?

- К сожалению, не мы назначаем время матча. Конечно, для нас достаточно рано, но что делать?

- Как разбудить команду? Как ваш график был построен сегодня? Во сколько проснулись футболисты?

- Естественно, в 9 часов тура по московскому времени была  уже установка, поэтому, конечно, проснулись. Собрание, установка и поехали.

- «Оренбург» все сложнее и сложнее обыгрывать. С каким настроением сюда приехали? В составе не видим Кержакова, Караваева и Кассьерры.

- Что касается Кержакова, Караваева и Кассьерры, есть небольшие проблемы, поэтому они остались. То же самое Мостовой, который начинает с командой заниматься после повреждения. Остальные все готовы. По поводу игры - игры все абсолютно разные и по-разному складываются, поэтому посмотрим. Наше дело - играть.

- Каким вам видится сегодняшний матч?

- «Оренбург» - хорошая играющая команда, очень много качественных легионеров, которые задают тон и остаются на хорошем уровне, независимо от времени, времени проведения матча, времени, когда нам приходится встречаться с «Оренбургом». Всегда очень крепкая хорошая команда, она хорошо бежит в атаку, очень техничные футболисты, посмотрим.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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