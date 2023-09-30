«Оренбург» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1

В 10-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Зенит
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Протокол игры
|2'Мантуан Густаво (0:1)
|(1:1) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич7'
|(2:1) Перес Матиас25'
|(3:1) Мансилья Брайан Эсекиэль36'
Сысуев Николай•Адамов Арсен•Гойкович Ренато• 14'Капленко Кирилл•Сидоров Максим•Башич Иван•Перес Матиас•Вера Лукас Габриэль•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Ковалёв Юрий•Мансилья Брайан Эсекиэль
Васютин Александр•Фернандес Марио9' (Сутормин Алексей (9') •Эракович Страхинья•Алип Нуралы•Дуглас Сантос•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Мантуан Густаво•Круговой Данил•Сергеев Иван
30 сентября. Стадион "Газовик".
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