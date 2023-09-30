Президент «Урала» прокомментировал слухи, что его хотят дисквалифицировать за угрозы в адрес судей

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что может получить длительную дисквалификацию за угрозы в адрес судей матча против «Ростова» (2:2), состоявшегося в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«Меня планируют дисквалифицировать на три месяца? Мне сказать нечего. Ну и? Появилась такая информация, а у меня ее нет», - цитирует Иванова Sport24.

По итогам десяти сыгранных поединков екатеринбургская команда набрала 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующий матч «Урал» сыграет с казанским «Рубином» в Кубке России.