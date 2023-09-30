Президенту «Урала» Иванову грозит длительная дисквалификация

Григорий Иванов, который занимает пост президента екатеринбургского «Урала», может быть наказан длительной дисквалификацией за высказывания в сторону судейской бригады после поединка десятого тура Премьер-лиги против «Ростова».

Как сообщается в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», РФС может наложить санкции на руководителя клуба из Екатеринбурга. Иванову грозит трехмесячная дисквалификация.

Напомним, что поединок в Ростове-на-Дону завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

После десяти матчей «Урал» набрал 15 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.