Сергеев и Клаудиньо - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Оренбургом»

В рамках десятого тура Российской премьер-лиги состоится встреча между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на предстоящую игру.
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.
«Зенит»: Васютин, Марио Фернандес, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.
Матч состоится сегодня, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка организует Liveresult.ru.
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