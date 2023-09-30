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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Скопинцев рассказал о желании Фомина уехать в Европу

30 Сентября 2023 • 11:04 Комментировать

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о намерении одноклубника Даниила Фомина попробовать свои силы за границей.

«У него есть мысли на этот счет. Фомин хотел бы развиваться. Он производит наиболее цельное впечатление за все годы, что играем вместе. На стабильность в Европе обращают большое внимание», - передает слова Дмитрия «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Фомину со стороны французского «Лиона».

В нынешнем сезоне чемпионата России Даниил провел семь матчей и сделал голевую передачу. Трансферная стоимость защитника оценивается в восемь миллионов евро, а его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Даниил Фомин
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