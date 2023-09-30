Скопинцев рассказал, на что может претендовать «Динамо» в РПЛ

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о том, на что может претендовать команда в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Сложный вопрос. Думаю, надо заходить в четверку в чемпионате и решать максимальные задачи в Кубке», - приводятся слова футболиста на станицах «РБ Спорта».

После девяти проведенных туров Премьер-лиги «Динамо» набрало 15 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на шесть пунктов.

Ближайший поединок московская команда проведет против грозненского «Ахмата» на выезде.