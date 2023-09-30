Скопинцев оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

Защитник национальной сборной России и столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мыслями о трансфере полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Как воспринял новость о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»? С радостью! Это самый оптимальный клуб для возможного роста», - приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

20-летний воспитанник «бело-голубых» перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. Срок трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2029 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Захарян провел три встречи без голевых действий.