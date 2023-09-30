Скопинцев рассказал, что думает об игре Головина

Защитник сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказал мнение о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Да, он отличается в работе с продвижением мяча вперед. У него все элегантно, всегда сохраняет мяч. Он делает разницу по сравнению с другими игроками», - передает слова Скопинцева «РБ Спорт».

Напомним, что Александр перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Трудовое соглашение футболиста с монегасками рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл шесть матчей, забил два гола и сделал ассист.