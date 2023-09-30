Названы сроки восстановления защитника «Динамо» Лаксальта

Футбольный агент Ариэль Красоуски, который представляет интересы защитника московского «Динамо» Диего Лаксальта, поведал о сроках восстановления футболиста после мышечного повреждения.

«Диего пропустит 2-3 игры из-за травмы», - передает слова представителя футболиста Sport24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний уругваец провел семь поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами. Ближайший поединок «бело-голубые» проведут на выезде против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в воскресенье, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.