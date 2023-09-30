Дзагоев хочет вернуться в ЦСКА

33-летний российский хавбек Алан Дзагоев, который на днях перешел в греческую «Ламию», заявил о намерении в будущем вернуться в московский ЦСКА.

«ЦСКА навсегда в моём ДНК. Видимо, вернусь уже в каком-нибудь другом статусе - либо тренером, либо селекционером. Жизнь покажет. Надеюсь, судьба нас сведёт, мы не прощаемся», - поведал полузащитник в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, что Дзагоев являлся футболистом «армейского» клуба с 2008 по 2022 год. В сезоне-2022/2023 полузащитник выступал за казанский «Рубин». О трансфере Алана в «Ламию» было объявлено 28 сентября. Стороны подписали контракт до конца июня 2024 года.