Червиченко: «Против «Ростова» кто-то колдует»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вчерашнем поединке десятого тура РПЛ, в котором «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

«Против «Ростова» кто-то колдует. Проигрывают из-за того, что влетают дураки. Может, у них какая-то аура. Это пройдёт. Всегда бывает полоса везения или невезения. Когда-то она должна закончиться», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

После десяти сыгранных туров Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали десять баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице. «Урал», в свою очередь, с 15 баллами располагается на седьмой строчке.