Бубнов назвал победителя матча «Крылья Советов» - «Спартак»

В центральном матче десятого тура Российской премьер-лиги встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. Матч тура. Психологическое давление больше на «красно-белых». Осечка снова заставит вернуться к разговорам о проблемах команды. И все же при всем этом рискну поставить на победу москвичей», - приводит слова Александра Sportbox.

Поединок между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится 1 октября и начнется в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают второе место, а гости – четвертое.