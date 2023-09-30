Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Зенит».

- В принципе, «Зенит» в прошлом туре проиграл по делу. «Локомотив» был больше заряжен на игру и выглядел на поле лучше соперника. Несмотря на то что второй гол «Зенит» пропустил из-за своей грубой ошибки, я считаю, что «Локомотив» одержал заслуженную победу. Несомненно, домашнее поражение сыграет свою роль при подготовке «Зенита» к матчу с «Оренбургом». Питерцы уже потеряли достаточно очков и отстают от чемпионского графика. «Оренбург» в последнее время под руководством Деограсии смотрится достаточно интересно. У него есть, как говорится, свои южноамериканские солисты, которые ведут игру команды. Я думаю, это будет непростой матч для «Зенита». В отношении «Оренбурга» есть вопрос психологической устойчивости. Если они не перегорят до матча с бессменным чемпионом последних лет, то у них есть шансы.

Скажется ли фактор искусственного поля? Вы знаете, сейчас уже не имеет принципиального значения, естественный газон или искусственный. Теперь практически каждая команда тренируется на разных покрытиях и не испытывает особого дискомфорта при переходе с одного на другое. Да, раньше в этом была определённая сложность, когда тренировались, допустим, на натуральном газоне, а играли на синтетическом. Ну и не будет искусственное поле вязким, какое было на «Фиште» в Сочи.

Матч «Оренбург» – «Зенит» стартует сегодня, 30 сентября, в 12:00 по московскому времени.