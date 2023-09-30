Дзагоев рассказал об адаптации в «Ламии»

Экс-полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался касательно адаптации в греческом клубе «Ламия».

«Адаптация вообще спокойно проходит. Тошич во всём помогает. Команда отлично приняла, позавчера провёл первую тренировку. Хорошо пообщались с тренером - мне всё нравится», - передает слова 33-летнего футболиста «Чемпионат».

Напомним, что трудовое соглашение Дзагоева с греческим клубом рассчитано до конца июня следующего года. Предыдущим местом работы полузащитника был казанский «Рубин». В минувшем сезоне Алан провел 20 поединков в Мелбет-Первой лиге, записав на свой счет три гола.