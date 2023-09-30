Прогноз на матч ЦСКА - «Балтика» от Бубнова

В рамках десятого тура чемпионата России состоится поединок между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Об этом матче высказался футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:0. У ЦСКА ситуация непростая, долго не могут выиграть. Команде необходимо побеждать соперника, находящегося в зоне переходных встреч - играют фактически с аутсайдером», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч ЦСКА против «Балтики» состоится сегодня, 30 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало поединка запланировано в 19:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.