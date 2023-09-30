Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о конспирологической теории насчёт характера матчей «Зенита» против «Оренбурга».

- Это очередная выдумка тех, кто около футбола разогревает какие-то страсти. «Зенит» превосходит «Оренбург» и в игровом, и в финансовом, и во всех остальных аспектах. В прошлом году его иностранцев расписывали яркими красками, но помните, что я сказал вам тогда? Что они поиграют один сезон, и станет ясно, есть у этих футболистов стабильность или нет. Сейчас видно, что её нет. Эти легионеры вступили уже в другую фазу. У них хорошие контракты, они играют себе – и играют. Команда идёт на своём месте. Руководство «Оренбурга» неглупое – они что, дают интервью о том, какой у них клуб самый сильный? Нет, они понимают, что задача команды – сохранить прописку в Премьер-лигу.

Я же понимаю, о чём говорят журналисты. Что «Оренбург» якобы будет сдавать игру «Зениту». Ну глупость собачья! И вообще, чтоб вы знали, все эти рассказы и сказки в футболе, которые всегда велись и ведутся, это всё бред сивой кобылы. Особенно когда в командах играют иностранцы. Вы можете представить себе, что тренер «Оренбурга» будет объяснять легионерам, что они должны сыграть вполсилы, сдать игру «Зениту» или ещё кому-то? Этого не будет. Моё мнение – «Зенит» выиграет заслуженно, потому что он сильнее. Хотя мне нравится, когда «Оренбург» играет со страстью в глазах и с большим желанием.

Матч «Оренбург» – «Зенит» в рамках десятого тура РПЛ начнётся сегодня, 30 сентября, в 12:00 по московскому времени.