Бубнов назвал явного фаворита в матче «Рубин» - «Краснодар»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов высказался касательно предстоящего поединка между казанским «Рубином» и «Краснодаром» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«1:2. Здесь явный фаворит - «Краснодар». «Рубин» много пропускает, казанцам будет тяжело. Их соперник просто сильнее, к тому же настроен на победу, чтобы удерживать лидерство», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

Встреча состоится сегодня, 30 сентября, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Luveresult.ru.