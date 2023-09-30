Масалитин: «Крылья» вполне могут победить «Спартак»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем поединке десятого тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и столичным «Спартаком».

«Крылья» вполне могут победить «Спартак», все может быть. Чем хорош нынешний чемпионат, он вообще непредсказуемый. Не факт, что «Спартак» добудет очки в Самаре», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Поединок между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.