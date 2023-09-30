Дзагоев прокомментировал трансфер в Грецию

Бывший хавбек московского ЦСКА и казанского «Рубина» Алан Дзагоев высказался о своем трансфере в греческую «Ламию».

«Подписали контракт на год. Даже не загадываю сейчас. Спокойно поработаем год - надеюсь, он пройдёт удачно. Если всё будет хорошо, можно играть. Желание у меня есть, а дальше посмотрим», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

О трансфере Дзагоева в греческий коллектив было объявлено 28 сентября. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим местом работы 33-летнего полузащитника был «Рубин».