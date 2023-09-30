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Сулейманов: «Локомотиву» нужен хороший результат против «Пари НН»

30 Сентября 2023 • 07:53 Комментировать

Форвард столичного «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о поединке против «Пари НН» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

«Для меня этот матч, как сказать, будет просто игрой против друзей. Конечно, захочется у них выиграть. Потому что сейчас моя команда - «Локомотив», нужно добыть хороший результат», - передает слова нападающего пресс-служба «железнодорожников».

Матч состоится в субботу, 30 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи запланировано в 14:15 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тимур Сулейманов Пари НН
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