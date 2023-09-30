Воробьёв высказался о матче с «Зенитом»

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался касательно предстоящего поединка против петербургского «Зенита» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

«Всё зависит только от нас: как мы настроимся, как мы подойдём к этой игре. Если все отнесутся на 100 процентов, то результат будет. Надеемся на то, что будут полные трибуны», - приводит слова нападающего клубная пресс-служба.

Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» состоится сегодня, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.