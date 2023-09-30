Из футболистов – в смертники: не всегда всё заканчивается хорошо

Бывший футболист столичного футбольного клуба «Локомотив» Алексис Бека-Бека был замечен на эстакаде автодороги вблизи французской Ниццы и, сидя на высоте примерно 100 метров, грозился спрыгнуть вниз. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о подобных случаях, когда действующие высокооплачиваемые футболисты готовы были свести счёты с жизнью.

Ницца

Неординарная, экстренная ситуация даже для видавшей виды Франции стала предметом обсуждения и попала на первые строчки информационных лент ведущих средств массовой информации. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и служб экстренной помощи.

Причина, по которой Бека-Бека решил покончить с собой, была достаточно распространённой — неудачная любовь. Футболист тяжело переживал расставание с девушкой и принял решение расстаться с жизнью. В футбольном клубе «Ницца» экстренно отреагировали на происшествие. Были отменены все мероприятия. Нашли виновницу драматической ситуации и доставили её на место происшествия. Всё закончилось хорошо.

В российский «Локомотив» Бека-Бека перешёл в сезоне-2021/22, где принял участие в 28 матчах. Забитыми мячами он не отметился, но в активе были 4 голевые передачи. Во Францию футболист переехал позапрошлым летом. «Ницце» трансфер обошёлся в 12 миллионов евро. Но сезон начался, а Бека-Бека не сыграл ещё ни разу.

Бросился под «Газель»

Экс-игрок московского «Спартака» Альмир Каюмов оказался под легковой автомашиной десять лет назад. Впоследствии выяснилось, что российский арбитр сам бросился под «Газель» рядом с местом, где он должен был инспектировать матч между коллективами Второго дивизиона. Ранее, за четыре года до произошедшего, 48-летний инспектор уже пробовал свести счёты с жизнью. Он пытался выброситься из окна своей квартиры, после чего был госпитализирован в психоневрологическую больницу.

В 2005 году в матче Первого дивизиона Каюмов назначил четыре пенальти, три – в ворота гостей. После матча судейский комитет первоначально дисквалифицировал Каюмова пожизненно, но затем это решение было заменено на отстранение от судейства на месяц.

Семейный конфликт

Самоубийство бывшего главного тренера сборной Уэльса Гари Спида 12 лет назад стало событием не только в Соединённом Королевстве. Спид был найден повешенным в собственном доме. Как выяснилось позже, причиной суицида стала ссора с женой.

Боялся из-за дочери

Вратарь немецкой сборной и «Ганновера» Роберт Энке свёл счёты с жизнью из-за хронического психического расстройства. Он не совладал с собой и бросился под поезд в ноябре 2009 года. Жена футболиста Тереза после трагических событий рассказала, что её муж боялся, что если о его болезни узнают, то отберут у них дочь, которую пара удочерила.

Случаи, когда футболисты сводили или могли свести счёты с жизнью