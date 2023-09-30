Григорий Иванов: На месте Ганчаренко я бы тоже молчал

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поведение главного тренера Виктора Ганчаренко после ничьи в десятом туре РПЛ против «Ростова».

После встречи, в которой были спорные судейские эпизоды, наставник екатеринбуржцев промолчал на пресс-конференции, в микст-зоне и во флеш-интервью.

«Я бы тоже молчал. В прошлой игре было то же самое! Ганчаренко объяснил, почему он был недоволен судейством. Виктор Михайлович всё сказал, а толку-то никакого нет. Никакой реакции», — приводит слова руководителя «Урала» издание «РБ Спорт».

Матч десятого тура Российской премьер-лиги между против «Ростова» завершился со счётом 2:2. Екатеринбургский клуб занимает седьмое место после десяти игр чемпионата с 15 очками.