Григорий Иванов – о судействе: «Это не беспредел, это катастрофа»

Президент «Урала» Григорий Иванов жёстко высказался о судействе после ничьей «шмелей» в Ростове-на-Дону.

«Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, их всех нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!», - цитирует слова Иванова Sport24.

Напомним, матч, в котором уральцы вели со счётом 2:0, завершился ничьей – 2:2. Доигрывали его гости с Урала уже в меньшинстве.

«Не могу сказать, что бы сделали с судьёй в 90-е за такую работу», - добавил Иванов.