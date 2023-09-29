«Урал» обратился в ЭСК после матча с «Ростовом»

ФК «Урал» обратится в ЭСК РФС после матча с «Ростовом». Напомним, стартовая встреча 10 тура Российской премьер-лиги завершилась ничьей со счётом 2:2. До спорного пенальти в первом тайме уральцы вели со счётом 2:0.

«Конечно, мы будем обращаться в ЭСК», - рассказал президент клуба Григорий Иванов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что помимо спорного пенальти в уральском клубе назвали несправедливым удаление одного из лидеров команды – Андрея Егорычева. Это случилось во втором тайме игры.

О том, как «Урал» и «Ростов» поделили очки, читайте в нашем послематчевом репортаже.