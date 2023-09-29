Тихонов поддержал молчание Ганчаренко

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поддержал тренера «Урала» Виктора Ганчаренко, который на флеш-интервью и пресс-конференции после матча «шмелей» с «Ростовом» (2:2) не сказал ни слова.

«Как это объяснить? Бойкот. Бойкот, видимо, из‑за судейских моментов… Наверное, просто не стал отвечать, не стал лишнего говорить. Потому что видно, что в нем все кипит. Он пришел, чтобы, извиняюсь за выражение, отбыть номер. Здесь можно тренера поддержать. Регламент не нарушил», - цитирует Тихонова «Матч Премьер».

Напомним, что в игре произошли два спорных момента – пенальти в ворота «Урала» и удаление игрока екатеринбургской команды Андрея Егорычева. Притом, что в первом тайме уральцы вели со счётом 2:0. Более подробно о событиях вечернего матча читайте в нашем обзоре.