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Тихонов поддержал молчание Ганчаренко

29 Сентября 2023 • 22:46 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
07.10 12:00

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поддержал тренера «Урала» Виктора Ганчаренко, который на флеш-интервью и пресс-конференции после матча «шмелей» с «Ростовом» (2:2) не сказал ни слова.

«Как это объяснить? Бойкот. Бойкот, видимо, из‑за судейских моментов… Наверное, просто не стал отвечать, не стал лишнего говорить. Потому что видно, что в нем все кипит. Он пришел, чтобы, извиняюсь за выражение, отбыть номер. Здесь можно тренера поддержать. Регламент не нарушил», - цитирует Тихонова «Матч Премьер».

Напомним, что в игре произошли два спорных момента – пенальти в ворота «Урала» и удаление игрока екатеринбургской команды Андрея Егорычева. Притом, что в первом тайме уральцы вели со счётом 2:0. Более подробно о событиях вечернего матча читайте в нашем обзоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Андрей Тихонов Виктор Ганчаренко
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