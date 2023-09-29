10-й тур Премьер-лиги начался событийным матчем с налётом скандальности «Ростов» - «Урал». Гости дважды быстро забили в не самых опасных атаках, но не дотерпели до победы. Сначала арбитр дал спорный пенальти в пользу ростовчан, и его реализовал Максим Осипенко, а затем при счете 2:2 после автогола уральцев рефери удалил Андрея Егорычева, снова вызвав недоумение на скамейке гостей. «Ростов» был ближе к победе, но запорол слишком много моментов после перерыва и довольствовался малым.

Главные события матча - вашему вниманию.