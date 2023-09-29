Наумов: «Матч «Локомотива» с «Пари НН» будет непростым»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о грядущей игре «железнодорожников» с командой Сергея Юрана – нижегородским «Пари НН».

«Пари НН» с приходом Юрана – более организованная и сплочённая команда, матч будет непростой. Тем более, «Локомотив» очень часто не может настроиться на такие команды. Помните недавнюю встречу с «Оренбургом», которая закончилась домашним поражением 0:2? Такие матчи ничуть не легче, чем противостояние с «Зенитом», - цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, игра «Локомотива» и «Пари НН» состоится в субботу, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. Обе команды победили в прошлом туре, «Локомотив» оказался сильнее «Зенита» в Питере (2:1), а «горожане» дома одолели «Оренбург» - 3:1. Текстовую трансляцию игры проведёт спортивный портал LiveResult.ru.