Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Матч «Локомотива» с «Пари НН» будет непростым»

29 Сентября 2023 • 22:32 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
1 1.87 X 3.75 2 4.20
Через 14 ч. 16 мин.

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о грядущей игре «железнодорожников» с командой Сергея Юрана – нижегородским «Пари НН».

«Пари НН» с приходом Юрана – более организованная и сплочённая команда, матч будет непростой. Тем более, «Локомотив» очень часто не может настроиться на такие команды. Помните недавнюю встречу с «Оренбургом», которая закончилась домашним поражением 0:2? Такие матчи ничуть не легче, чем противостояние с «Зенитом», - цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, игра «Локомотива» и «Пари НН» состоится в субботу, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. Обе команды победили в прошлом туре, «Локомотив» оказался сильнее «Зенита» в Питере (2:1), а «горожане» дома одолели «Оренбург» - 3:1. Текстовую трансляцию игры проведёт спортивный портал LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ростов Ростов
Урал Урал
2
2
2.15 3.60 3.50
Видео
30.09.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
7.00 4.40 1.51
Видео
30.09.23 в 14:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1.85 3.80 4.40
Видео
30.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
3.50 3.60 2.15
Видео
30.09.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1.52 4.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
23:27 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о судействе: «Это не беспредел, это катастрофа»
23:05 · Россия. Премьер-лига
«Урал» обратился в ЭСК после матча с «Ростовом»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Тихонов поддержал молчание Ганчаренко
22:34 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» не смог обыграть «Урал» - видео видео
22:32 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Матч «Локомотива» с «Пари НН» будет непростым»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко продолжил молчать и на послематчевой пресс-конференции
22:07 · Россия. Премьер-лига
​Крылья Советов – Спартак: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 1 октября 2023
22:07 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Адаптация Захаряна в новом клубе может затянуться»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Костылёв: «Балтика» может отнять очки у ЦСКА
21:49 · Россия. Премьер-лига
Терехов объяснил, почему выбрал «Химки» для продолжения карьеры
21:43 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»
21:36 · Россия. Премьер-лига
У Карпина также есть вопросы по судейству
21:35 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Зенит» в эконом-режиме, это всё ещё главный претендент на чемпионство
21:28 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Осинькин работает в сильном клубе, вряд ли он уйдёт из «Крыльев Советов»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко не сказал ни слова на флеш-интервью после матча с «Ростовом»
Все новости
Рекомендуем