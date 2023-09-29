Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко продолжил молчать и на послематчевой пресс-конференции после игры его клуба против «Ростова» на выезде (2:2). Напомним, ранее Ганчаренко проигнорировал все три вопроса на флеш-интервью в микст-зоне: в них его спросили про судейские решения арбитра и замены в игре его команды.

Напомним, что «Урал» в первом тайме игры получил неоднозначный пенальти в свои ворота, а во втором тайме потерял из-за удаления своего игрока, одного из лидеров команды – Андрея Егорычева.

О том, как «Ростов» в матче с «Уралом» совершил камбэк с 0:2, но вырвать победу даже в большинстве не смог, читайте в нашем материале.