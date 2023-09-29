Наумов: «Адаптация Захаряна в новом клубе может затянуться»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о последствиях коронавируса, который перенёс российский полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

«Конечно, это отразится на его адаптации в команде. Когда приезжаешь в новую страну сталкиваешься с другим футболом, очень важно с самого начала показать себя и удачно сыграть в дебюте. Ситуация не самая приятная – поэтому его адаптация может затянуться», - цитирует Наумова Vprognoze.kz.

Напомним, Захарян с момента своего переезда в Испанию сыграл за новый клуб всего в трёх матчах, результативными действиями в них россиянин не отметился.