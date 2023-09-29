Костылёв: «Балтика» может отнять очки у ЦСКА

Российский тренер Геннадий Костылёв высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Балтикой», которые сыграют в рамках десятого тура чемпионата России.

«Думаю, что у «Балтики» есть шансы забрать очки у ЦСКА. Мне сейчас жалко «армейцев». Вроде бы начали неплохо, но потом результат ушел. Сейчас я не вижу, что команда выкладывается», — приводит слова Костылёва «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича продемонстрирует свой максимум в игре с «армейцами».

Матч ЦСКА – «Балтика» состоится завтра. 30 сентября. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.