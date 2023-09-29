Терехов объяснил, почему выбрал «Химки» для продолжения карьеры

Защитник «Химок» Сергей Терехов ответил на вопрос, почему решил продолжить карьеру в Мелбет-Первой лиге, хотя до этого выступал не один лет за клубы из элиты российского футбола.

«Мне просто необходимо было остаться в Москве. Но в ФНЛ, думаю, я ненадолго. В скором времени мы вернемся в РПЛ. Не скрою, были предложения из РПЛ, я поставил на первое место семью», - пояснил футболист «РБ Спорту».

Напомним, что Терехов является игроком «Химок» с минувшего лета. В текущем сезоне в активе опытного футболиста набралось семь матчей за химчан в РПЛ и Кубке России, в которых он отличился одной голевой передачей.