Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе главного арбитра матча с «Ростовом» Романа Галимова.

В первом тайме рефери поставил неоднозначный пенальти в ворота «Урала», а во второй половине игры показал спорную красную карточку Андрею Егорычеву.

«Галимова надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит. Удаления никакого не было, и фола, нам поставил пенальти», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Во встрече десятого тура чемпионата России «Урал» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).