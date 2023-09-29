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Борис Игнатьев: «Пенальти, который судья назначил «Уралу», не вписывается в рамки закона и логики» эксклюзив

29 Сентября 2023 • 21:41 Комментировать
Ростов
2:2
Урал
окончен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей «Ростова» и «Урала», 2:2, в матче 10-го тура РПЛ.

- Как вам игра?

- Мне она не очень понравилась, хотя в целом матч получился боевым.

- Тогда почему матч не понравился?

- Если говорить более развернуто, «Урал» в первом тайме был больше нацелен на ворота и удачлив. Он провел этот тайм более качественно и больше атаковал. Но каких-то сверхмоментов, которые говорили бы о серьезном превосходстве, не было. «Ростов» долго втягивался в игру и никак не мог найти свое преимущество. Первый тайм ему явно не удался. А после перерыва наоборот. Инициатива полностью была на стороне хозяев. И моменты у них были. Они выглядели побыстрее, и у них было больше сил. А «Урал» был безлик на фоне первого тайма. Такие вот получились два разных тайма.

- То есть 2:2 – справедливый результат матча?

- В целом да, если брать по таймам. В первой половине матча, когда «Урал» забивал мячи, как-то неубедительно выглядел «Ростов». Он был не похож сам на себя: уступал в таких эпизодах, которые были непозволительны.

- Впервые за долгое время у «Ростова» появился в составе Осипенко. Это прибавило надежности обороне?

- Да. Это было заметно. Все-таки это игрок сборной. Для «Ростова» он имеет большой вес. Максим подтвердил это своими действиями. Казалось бы, после длительного перерыва он должен заниматься поисками своего места в команде и своей игры, а по факту он даже взял на себя пробитие пенальти. Вместе с Мелёхиным они создали надежный тандем двух центральных защитников.

- Вам не кажется, что у «Урала» после этого матча будут вопросы по судейству, потому что были спорные эпизоды: сомнительный пенальти, удаление Егорычева в конце матча...

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- В моменте с одиннадцатиметровым там был толчок игрока «Урала». У нас есть вышестоящая судейская инстанция, которая трактует все по-своему. На мой взгляд, этот пенальти не вписывается в рамки закона и логики, за что даются одиннадцатиметровые. Ростовчанин толкает Кики, он потерял местоположение в пространстве, и мяч нашел его руку. За это нужно было давать фол в другую сторону.

- Если подводить итоги первой трети чемпионата этих двух команд, что можно констатировать?

- Если говорить о «Ростове», все познается в сравнении. Начало того сезона и этого не в пользу южан. Молодежь не нашла себя и пока ищет игру. Многое не получается, поэтому такие результаты. Плюс много ребят травмировано. Комличенко - очень важный футболист в атаке команды, но его нет. Осипенко много пропустил.

- А что касается «Урала»?

- Он наоборот, в этом году выглядит гораздо основательнее и по качеству игры, и по результату. Надо отметить успешную работу Ганчаренко.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Борис Игнатьев
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