У Карпина также есть вопросы по судейству

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Уралом».

- «Ростов» в ситуации лидера был, вёл 2:0, сегодня уже «Ростову» пришлось из такой ситуации выбираться. Как оцените сегодня действия команды и то, как она себя сегодня проявила?

- Я считаю, что очень хорошая игра с нашей стороны. Понятно, что начинать с 0:2… полтора раза к нашей штрафной подошли, и проигрывать - понятно, что это обескураживает и из области фантастики, наверное. Еще и голы такие, то откуда они пришли, понятно, что объяснения найдем, кто виноват, виноватого всегда можно найти, но толку от этого нет. По игре могу сказать, что мне понравилась игра, настрой и как после 0:2 продолжали играть. Если будем продолжать так, как в последних трех матчах, три ничьи, то всё нормально будет.

- Судя по заменам, казалось, что не хотели ничего менять, нарушать в этой игре? Имею в виду то, что только Семенчук и Ионов подключились к игре во втором тайме.

- Да, как бы всё шло, игра шла, ничего не хотелось ломать. Войти в такую игру не так просто. Поэтому не было смысла менять. Осипенко только заменили, запланированная замена была. Байрамяна в конце уже, ему желтая карточка была.

- Второй тайм, если не брать автогол на первой минуте, без забитых мячей при большом количестве моментов - дело только в реализации или других компонентах?

- Это всегда. Если были нереализованные моменты, то их еще больше могло быть, если бы принимали правильные решения и последняя, предпоследняя передачи находили адресата. Даже при этом всем можно было лучше распоряжаться мячом, все равно были моменты, которые можно было реализовать.

- Горячая тема сегодняшнего матча - судейские решения, у вас они вызывали вопросы?

- Вызывали, конечно.

- Конкретные эпизоды назовете?

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- А смысл? Не вижу смысла про судью говорить. Пусть говорят остальные. У меня единственный вопрос, не конкретно к этому судье и бригаде, мне непонятно, если рука увеличивает площадь тела и мяч летит в ворота, я могу понять, если мяч вылетает из штрафной, в том году все свистели. А здесь мяч летит в ворота, рука увеличивает площадь тела, ВАР присутствует, не знаю, они смотрели или нет, но вопросы вызывает. Это трактовка правил, не конкретно этого судьи.

Напомним, что тренер уральцев Виктор Ганчаренко промолчал на все вопросы на интервью после игры, вероятно, будучи недовольным судейскими решениями.