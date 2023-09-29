Павлюченко: «Зенит» в эконом-режиме, это всё ещё главный претендент на чемпионство

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о результатах «Зенита» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Не стал бы говорить, что гегемония «Зенита» завершится в этом сезоне. На старте сезона «сине-бело-голубые» играют в эконом-режиме. «Зенит» все еще главный претендент на чемпионство», — приводит слова Павлюченко портал «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет четыре балла.

В субботу, 30 сентября, «Зенит» на выезде встретится с «Оренбургом». Начало матча запланировано на 12:00 по столичному времени.