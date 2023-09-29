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Тарханов: Осинькин работает в сильном клубе, вряд ли он уйдёт из «Крыльев Советов»

29 Сентября 2023 • 21:28 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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01.10 16:30

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о будущем наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«На мой взгляд, Игорь и так работает в сильном клубе с амбициями. Сомневаюсь, что мы увидим его в другом коллективе. В Самаре очень хорошая обстановка, и там дают работать», — приводит слова Тарханова RT на русском.

После девяти туров «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 18 очков.

Следующим соперником самарской команды станет московский «Спартак». Встреча состоится 1 октября. Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Тарханов Игорь Осинькин
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