Ганчаренко не сказал ни слова на флеш-интервью после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко промолчал в ответ на абсолютно все вопросы от корреспондента телеканала «Матч Премьер».

После финального свистка тренер отправился на традиционное флеш-интервью, где ему задали вопросы о судейских решениях: о назначении пенальти в первом тайме в ворота его команды, красной карточке Андрею Егорычеву, а также попросили объяснить замены в собственной команде. На все три вопроса специалист ответил абсолютным молчанием.

Напомним, что «Ростов» и «Урал» в первом матче 10 тура Премьер-лиги поделили очки. Более подробно о событиях игры читайте в нашем материале.