Глебов: «Столько моментов, удары, просто не летит мяч, невезение»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Урал» Данил Глебов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
- Сложный матч, сложное начало, 2:2. Снова без побед, хотя кажется, что сегодня были близки. Как оцените результат и качество игры сегодня?
- Результат, наверное, неудовлетворительный. Что касается игры, наверное, начало не очень удачное у нас получилось. Ничто не намечалось, там голы такие смешные. Выбивают мяч, просто бьют туда вперед, там рассчитывают на что-то. Там глобально не скажу, что нам создали какие-то проблемы. Во втором тайме, я считаю, что вообще ударов не было по нашим воротам. Нужно добавлять в реализации. Видите, мяч вообще не залетает, как бы не очень хорошо.
- Помимо реализации есть ли какие-то игровые аспекты, которые влияют на то, что «Ростову» никак не удается забить, как сегодня?
- Всё стараемся делать так, как тренируем, на теории смотрим. Все, что планируем, делаем. Чего-то не хватает, последнего паса, наверное. Столько моментов, удары, просто не летит мяч, невезение. С другой стороны, везение надо заслужить.
- В предыдущих турах «Ростов» упускал преимущество, ведя в два мяча. Сегодня «Ростову» приходилось отыгрываться с 0:2. Насколько трудно было сохранить концентрацию и настрой, не пожарить в такой ситуации?
- Наоборот, когда 0:2 проигрываешь, все мысли о том, что терять уже нечего, нужно отыгрываться, выбегать, создавать моменты. То есть, 0:2, и у «Урала» больше моментов у наших ворот не было. Обидно, понятно, что не можем выиграть, неплохие матчи по качеству, много моментов в последних играх.
- Присутствие Максима Осипенко чего сегодня добавило команде?
- Наверное, как вы видели, Макс много выиграл верховых мячей. Он выигрывает, это наша атака. Если центральный защитник проигрывает борьбу, то это, скорее всего, атака соперника, поэтому меньше атаковали сегодня наши ворота.
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