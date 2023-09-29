Гуренко похвалил Игнашевича за работу в «Балтике»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Сергей Гуренко похвалил работу в калининградской «Балтике» молодого тренера Сергея Игнашевича.

«Я бы не смотрел на результаты «Балтики» сейчас, а смотрел бы на то, что команда в хороший, дисциплинированный футбол играет. У Игнашевича в клубе хорошо дела идут, уверенно вышли в РПЛ, сейчас играют достойно. Просто надо дать время», - цитирует Гуренко «РБ Спорт».

Напомним, балтийцы благодаря победе в прошлом туре смогли выбраться из зоны вылета. Теперь у команды семь очков, в 10-м туре калининградцам предстоит встретиться в гостях со столичным ЦСКА.