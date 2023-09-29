«Ростов» в матче с «Уралом» совершил камбэк с 0:2, но вырвать победу даже в большинстве не смог

«Урал» здорово начал матч против «Ростова» и быстро повёл со счётом 2:0. Однако подопечные Карпина до перерыва отыграли один мяч, а в начале второго тайма и второй. Южане были ближе к тому, чтобы вырвать победу, но всё же счёт больше не изменился.

Российская премьер-лига достигла своей трети. 10-й тур открывал матч «Ростова» и «Урала». Хозяева буксовали на старте, в то время как гости, наоборот, резво начали. Однако к очной встрече их разделяли всего пять очков, а между ними расположились всего два коллектива. Кстати, команды уже встречались в этом сезоне – в Екатеринбурге в рамках Кубка страны хозяева были сильнее.

В дебюте уральцы заработали два угловых, и после второго Егорычев выиграл в борьбу в воздухе, но после уго удар мяч попал в Шеттине, от которого и отскочил в сетку. Ростовчане могли сравнять счёт почти тут же. После заброса из глубины Голенков бил с острого угла в дальний угол, но чуть не попал в створ.

В целом «Ростов» не мог переломить ход матча, гости действовали без спешки, но контролировали происходившее на поле. Более того, довольно быстро «Урал» забил и второй гол. Помазун выбил мяч от ворот, Бикфалви головой сделал скидку, а Егорычев пробил в цель. ВАР проверил эту атаку, но никаких нарушений не зафиксировал. На это «Ростов» ответил лишь дальним и неточным ударом Уткина.

Южане старались прибавить и полностью забрали мяч под свой контроль. Результат это дало по истечении получаса игры. В одном из эпизодов мяч в штрафной попал в руку Кики и после просмотра повтора Галимов указал на точку. Пенальти выглядел спорным, так как показалось, что защитник «Урала» немного потерял ориентацию из-за толчка Байрамяна. Так или иначе, одиннадцатиметровый был назначен. Помазун угадал угол, в который пробил Осипенко, но дотянуться до мяча не смог. После пропущенного мяча гости взбодрились и совершили пару подходов к воротам соперника, но к перерыву счёт больше не поменялся.

Уже в дебюте второго тайма «Ростов» счёт сравнял. Вахания справа ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, мяч попал в ногу Бевеева и отлетел в ворота его команды. Причём это было едва ли не первое касание защитника, который лишь в перерыве появился на замену. Подопечные Карпина вообще вторую половину начали активно и провели ещё ряд атак, а уральцы лишь защищались и отбивались.

В середине второй половины Уткин справа прострелил, Голенков бил в касание, но Помазун спас ворота. Первым на добивании был Уткин, но его попытку заблокировал защитник. За двадцать минут до конца матча в одной из редких вылазок «Урал» мог выйти вперёд. После навеса с углового Бикфалви скинул мяч к ленточке, откуда Бегич головой пробивал, но Песьякова на ленточке подстраховал Глебов.

В концовке «Урал» остался в меньшинстве, когда Мохеби рванул по флангу, а Егорычев его снес. Галимов посчитал это фолом последней надежды, правда, всё же кажется, что арбитр в этом эпизод был чрезмерно суров. «Ростов» постарался придавить соперника, а уральцы уже откровенно играли на отбой, пытаясь не упустить хотя бы ничью. В итоге счёт так и не изменился.

2-го ноября команды вновь сыграют в Ростове-на-Дону в заключительном туре Кубка России. На неделе же в рамках этого турнира «Ростов» отправится в гости к «Локомотиву», а «Урал» примет «Рубин». Что касается Премьер-лиги, то через неделю подопечные Валерия Карпина поедут в Краснодар к одноимённому клубу, а дружина Виктора Ганчаренко примет всё тех же «железнодорожников».

Роман Андреев