Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» в матче с «Уралом» совершил камбэк с 0:2, но вырвать победу даже в большинстве не смог

29 Сентября 2023 • 20:58 Комментировать
Ростов
2:2
Урал
окончен

«Урал» здорово начал матч против «Ростова» и быстро повёл со счётом 2:0. Однако подопечные Карпина до перерыва отыграли один мяч, а в начале второго тайма и второй. Южане были ближе к тому, чтобы вырвать победу, но всё же счёт больше не изменился.

Протокол игры  
Ростов2:2Урал
  4'Гильерме Шеттине (0:1)
  17'Егорычев Андрей (0:2)
(1:2) Осипенко Максим33'  
(2:2) Вахания Илья47'  
Песьяков СергейВахания ИльяОсипенко Максим 64' (Семенчук Давид ( 64') Чернов ЕвгенийМелёхин ВикторУткин ДаниилМиронов АлексейГлебов ДанилБайрамян Хорен  70' 82' (Ионов Алексей ( 82') Мохеби МохаммадГоленков Егор
Запасные: Прохин ДанилаКирш ИльяСтолбов КириллТугарев РоманАкбашев РоманКомаров ИванЩетинин КириллМедведев НикитаИгнатов Герман
Помазун ИльяКулаков Денис  41' 46' (Бевеев Мингиян ( 46') Бегич Сильвие  77'Нейва Кристиан 61' (Малькевич Владислав ( 61') Мамин АртёмСиссе ИбраимаЕгорычев Андрей  79'Бикфалви Эрик 82' (Филипенко Егор ( 82') ИталоМишкич Даниэль 75' (Аюпов Тимур ( 75') Гильерме Шеттине 75' (Каштанов Алексей ( 75')
Запасные: Щербицкий ДенисЮшин АлександрЭмерсон Иллой-АйетДмитриев ИгорьИшков ИльяСунгатулин ФанильМамин Алексей
29 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

Российская премьер-лига достигла своей трети. 10-й тур открывал матч «Ростова» и «Урала». Хозяева буксовали на старте, в то время как гости, наоборот, резво начали. Однако к очной встрече их разделяли всего пять очков, а между ними расположились всего два коллектива. Кстати, команды уже встречались в этом сезоне – в Екатеринбурге в рамках Кубка страны хозяева были сильнее.

В дебюте уральцы заработали два угловых, и после второго Егорычев выиграл в борьбу в воздухе, но после уго удар мяч попал в Шеттине, от которого и отскочил в сетку. Ростовчане могли сравнять счёт почти тут же. После заброса из глубины Голенков бил с острого угла в дальний угол, но чуть не попал в створ.

В целом «Ростов» не мог переломить ход матча, гости действовали без спешки, но контролировали происходившее на поле. Более того, довольно быстро «Урал» забил и второй гол. Помазун выбил мяч от ворот, Бикфалви головой сделал скидку, а Егорычев пробил в цель. ВАР проверил эту атаку, но никаких нарушений не зафиксировал. На это «Ростов» ответил лишь дальним и неточным ударом Уткина.

Южане старались прибавить и полностью забрали мяч под свой контроль. Результат это дало по истечении получаса игры. В одном из эпизодов мяч в штрафной попал в руку Кики и после просмотра повтора Галимов указал на точку. Пенальти выглядел спорным, так как показалось, что защитник «Урала» немного потерял ориентацию из-за толчка Байрамяна. Так или иначе, одиннадцатиметровый был назначен. Помазун угадал угол, в который пробил Осипенко, но дотянуться до мяча не смог. После пропущенного мяча гости взбодрились и совершили пару подходов к воротам соперника, но к перерыву счёт больше не поменялся.

Уже в дебюте второго тайма «Ростов» счёт сравнял. Вахания справа ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, мяч попал в ногу Бевеева и отлетел в ворота его команды. Причём это было едва ли не первое касание защитника, который лишь в перерыве появился на замену. Подопечные Карпина вообще вторую половину начали активно и провели ещё ряд атак, а уральцы лишь защищались и отбивались.

В середине второй половины Уткин справа прострелил, Голенков бил в касание, но Помазун спас ворота. Первым на добивании был Уткин, но его попытку заблокировал защитник. За двадцать минут до конца матча в одной из редких вылазок «Урал» мог выйти вперёд. После навеса с углового Бикфалви скинул мяч к ленточке, откуда Бегич головой пробивал, но Песьякова на ленточке подстраховал Глебов.

В концовке «Урал» остался в меньшинстве, когда Мохеби рванул по флангу, а Егорычев его снес. Галимов посчитал это фолом последней надежды, правда, всё же кажется, что арбитр в этом эпизод был чрезмерно суров. «Ростов» постарался придавить соперника, а уральцы уже откровенно играли на отбой, пытаясь не упустить хотя бы ничью. В итоге счёт так и не изменился.

2-го ноября команды вновь сыграют в Ростове-на-Дону в заключительном туре Кубка России. На неделе же в рамках этого турнира «Ростов» отправится в гости к «Локомотиву», а «Урал» примет «Рубин». Что касается Премьер-лиги, то через неделю подопечные Валерия Карпина поедут в Краснодар к одноимённому клубу, а дружина Виктора Ганчаренко примет всё тех же «железнодорожников».

Роман Андреев

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ростов Ростов
Урал Урал
2
2
2.15 3.60 3.50
Видео
30.09.23 в 12:00
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
7.00 4.40 1.51
Видео
30.09.23 в 14:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1.85 3.80 4.40
Видео
30.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
3.50 3.60 2.15
Видео
30.09.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1.52 4.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
22:13 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко продолжил молчать и на послематчевой пресс-конференции
22:07 · Россия. Премьер-лига
​Крылья Советов – Спартак: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 1 октября 2023
22:07 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Адаптация Захаряна в новом клубе может затянуться»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Костылёв: «Балтика» может отнять очки у ЦСКА
21:49 · Россия. Премьер-лига
Терехов объяснил, почему выбрал «Химки» для продолжения карьеры
21:43 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»
21:36 · Россия. Премьер-лига
У Карпина также есть вопросы по судейству
21:35 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Зенит» в эконом-режиме, это всё ещё главный претендент на чемпионство
21:28 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Осинькин работает в сильном клубе, вряд ли он уйдёт из «Крыльев Советов»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко не сказал ни слова на флеш-интервью после матча с «Ростовом»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Столько моментов, удары, просто не летит мяч, невезение»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Гуренко похвалил Игнашевича за работу в «Балтике»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов рассказал, что «Локомотив» обыграл «Зенит» благодаря мотивации Дзюбы
20:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Тодоровича: «Дарко счастлив в «Ахмате»
20:47 · Россия. Премьер-лига
«Урал» остался в меньшинстве в матче с «Ростовом»
Все новости
Рекомендуем