Тимур Сулейманов рассказал, что «Локомотив» обыграл «Зенит» благодаря мотивации Дзюбы

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманова ответил на вопрос, как команде удалось добиться победы в матче с «Зенитом».

«Во-первых, тренер дал мотивацию. И, во-вторых, Артём Дзюба завел команду в раздевалке перед матчем. Конечно, все ребята на такой матч были мотивированы. Вышли и сделали свое дело», — приводит слова футболиста пресс-служба «Локомотива».

Напомним, «железнодорожники» одолели «Зенит» со счетом 2:1 в матче девятого тура чемпионата России. Победный гол был забит Тикнизяном в компенсированное время встречи.

В десятом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Пари НН», а команда Семака сойдется с «Оренбургом».