Агент Тодоровича: «Дарко счастлив в «Ахмате»

Один из самых заметных игроков грозненского «Ахмата», боснийский оборонец Дарко Тодорович может связать себя с республиканским клубом новым трудовым соглашением. Как сообщил его агент Младен Ратковица, возможное продление текущего контракта будет обсуждаться зимой.

«У Дарко летом контракт закончится, но пока с клубом не разговаривали по этому поводу. После травмы он играет просто отлично, зимой будем обсуждать продление контракта с ним. Сейчас в «Ахмате» он счастлив», - цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

26-летний босниец сыграл за «Ахмат» в 13 матчах текущего сезона и отдал один ассист.