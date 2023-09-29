«Урал» остался в меньшинстве в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев получил красную карточку в матче с «Ростовом».

На 79-й минуте Егорычев сбил с ног нападающего дончан Мохаммада Мохеби, который мог убежать один на один с вратарем. Главный арбитр встречи Роман Галимов посчитал, что это был фол последней надежды и показал прямую красную карточку хавбеку «шмелей».

В эти минуты продолжается поединок между «Ростовом» и «Уралом». За всеми событиями матча десятого тура Российской премьер-лиги вы можете следить в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

В следующем туре «Урал» примет «Локомотив». Егорычев пропустит игру из-за дисквалификации.