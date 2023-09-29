Пименов: «Футбол поможет Бека Бека залечить душевные раны»

Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на одну из самых громких новостей пятницы – бывший игрок «железнодорожников» Алексис Бека Бека из-за проблем в личной жизни угрожал самоубийством. К счастью, позже молодого футболиста удалось отговорить от этого шага.

«Нет ли вероятности того, что после этого его клуб разорвет контракт с Бека‑Бека? Не знаю, но, скорее всего, нет. Через футбол он отвлечется от этой ситуации, залечит душевные раны», - полагает Пименов в разговоре с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Бека Бека сейчас является игроком клуба Лиги 1 – «Ниццы», однако в текущем сезоне за свою команду он ещё не играл.

В «Ницце» отреагировали на ситуацию с Бека Бека